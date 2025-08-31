Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, l'Inter ha comunicato la cessione all'Olympiakos di Taremi. Passaggio in Grecia a titolo definitivo per l'iraniano, che conclude un'esperienza dunque, tutt'altro che esaltante, al Biscione. La nota del club: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mehdi Taremi all'Olympiacos. L'attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo definitivo".

Autore: Niccolò Anfosso
