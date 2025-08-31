Intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal kick-off di Torino-Fiorentina, Davide Vagnati parla così di Kristjan Asllani, giocatore che stasera farà il suo esordio in maglia granata: "Era un obiettivo primario e siamo riusciti a portarlo a Torino - le parole del diesse -. Avevamo bisogno di uno come lui, ha quelle cose che ci mancavano e che cercavamo".

Tornando alla figuraccia di San Siro contro l'Inter di lunedì scorso, Vagnati ha aggiunto: "Dobbiamo dimenticare quanto successo a San Siro, è una cosa che non deve più accadere. Purtroppo è successo, dobbiamo guardare avanti, Dobbiamo prenderci subito una rivincita".