BYD, Global Automotive Partner di FC Internazionale Milano, rafforza il proprio legame con il club nerazzurro estendendo la visibilità del brand anche alla nuova squadra Inter Under 23: a partire dal debutto casalingo di domenica contro la Pro Patria, in programma all’U-Power Stadium di Monza, il logo BYD sarà infatti presente sui pantaloncini ufficiali della squadra.

La scelta di ampliare il proprio impegno al fianco del Club conferma la volontà di BYD, già anticipata in occasione del lancio della partnership a inizio luglio 2025, di diventare sempre più parte del progetto nerazzurro con iniziative e attività trasversali.

Sezione: Copertina / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 14:23 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
