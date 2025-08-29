José Mourinho non è più alla guida del Fenerbahçe. Dopo la clamorosa eliminazione nei playoff di Champions League contro il Benfica, la società di Istanbul ha deciso di interrompere il rapporto con lo Special One, arrivato sulla panchina gialloblù soltanto nel giugno 2024.

La separazione è maturata al termine di una stagione deludente: sul fronte interno il Galatasaray ha mantenuto il proprio dominio, mentre in Europa è arrivata una nuova uscita anticipata nei preliminari di Champions.

Il bilancio dell’esperienza turca di Mourinho appare dunque contrastante. Ingaggiato con l’obiettivo di riportare il Fenerbahçe ai vertici, il tecnico portoghese non è riuscito a dare la svolta attesa né in Super Lig né sul palcoscenico internazionale. Sul piano economico, però, il divorzio si chiude a suo favore: come riportato da Marca, l’ex allenatore di Real Madrid, Chelsea e Inter incasserà un’indennità di circa 15 milioni di euro per la risoluzione del contratto, nonostante l’avventura sia durata appena quattordici mesi. A 62 anni, il futuro di Mourinho resta aperto: il suo nome continua a esercitare grande richiamo e non è escluso che possa presto tornare protagonista su una nuova panchina europea.