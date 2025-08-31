La città di Milano era nel destino di Christopher Nkunku, attaccante francese accostato anche all'Inter ma alla fine approdato dal Chelsea al Milan. Nel giorno della sua presentazione, il classe '97 ha ammesso: "Quando ho scoperto che saresti venuto al Milan ero felicissimo. Sono molto emozionato di essere qui. Dal primo momento ero convinto del progetto, sono molto contento di essere qui. Provo molto orgoglio. Ho maturato un'esperienza importante il mio passato in Inghilterra e Germania. Sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l'ora di iniziare questa stagione".

Quali sono i tuoi obiettivi personali per la stagione?

"Non ho obiettivo personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Questa è la mentalità, vedremo come sarà il tutto a fine stagione".

Hai già immaginato di giocare a San Siro?

"Certo che l'ho già immaginato. Ci ho già giocato contro la Francia quando abbiamo affrontato l'Italia. Ho visto subito che è uno stadio bellissimo. Molto grande. Sono molto felice di poterlo chiamare casa".