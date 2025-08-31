Essere all'Inter "è la realizzazione di un sogno". Parola di Luis Henrique, arrivato in nerazzurro dal Marsiglia nella finestra di trasferimenti estiva. L'esterno brasiliano è il protagonista del MatchDay Programme del club nel giorno della sfida contro l'Udinese e racconta la soddisfazione di indossare la maglia del Biscione: "È una squadra molto importante in cui ho sempre sognato di giocare, per cui il fatto di arrivare qui ora e di poter partecipare a competizioni importanti è un sogno che si realizza".

Sei rapido e tecnico, duttile: se potessi prendere un’altra qualità da un tuo compagno quale sarebbe?

"È molto difficile rispondere, ma penso la capacità di finalizzazione di Lautaro".

Di cosa vai più fiero quando sei in campo?

"Sono fiero di sapere che posso aiutare la squadra in diversi modi, sia pressando gli avversari che nella fase offensiva. Da questo punto di vista mi sento molto maturato rispetto agli inizi".