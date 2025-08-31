A poche ore dal gong che sancirà la fine della sessione di mercato estiva, il Tottenham, che è alla caccia disperata di un difensore centrale, ha fatto una chiamata all'Inter per sondare il terreno per Benjamin Pavard. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, gli Spurs, dopo le spese pazze degli ultimi due mesi, sarebbero disposti ad ingaggiare il francese in prestito. Una formula, ovviamente, non gradita ai nerazzurri. Non si può ancora parlare di trattativa, ma di semplice chiamata esplorativa.