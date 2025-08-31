Le condizioni di Massimo Moratti continuano a migliorare, anche se lentamente. Negli scorsi giorni l'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite: l'aggiornamento è che ieri l'ex patron nerazzurro "ha ripreso a respirare autonomamente", informa La Gazzetta dello Sport.