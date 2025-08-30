Come anticipato, oggi è il giorno del calendario della prima fase della Champions Legue. La Uefa ha da pochi minuti reso noto anche quello dell'Inter, che aprirà ad Amsterdam contro l'Ajax e chiuderà a Dortmund contro il Borussia.

Ecco, nel dettaglio, il cammino dei nerazzurri di Chivu nella cosiddetta League Phase:

17 settembre 2025 (21:00): Ajax - Inter

30 settembre 2025 (21:00): Inter - Slavia Praga

21 ottobre 2025 (21:00): Union Saint-Gilloise - Inter

5 novembre 2025 (21:00): Inter - Kairat Almaty

26 novembre 2025 (21:00): Atletico Madrid - Inter

9 dicembre 2025 (21:00): Inter - Liverpool

20 gennaio 2026 (21:00): Inter - Arsenal

28 gennaio 2026 (21:00): Borussia Dortmund - Inter