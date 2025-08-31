C'è anche Caroline Pleidrup, difensore dell'Inter Women, tra i protagonisti del MatchDay Programme del club nerazzurro: "Se dovessi descrivermi in poche parole direi che sono energica, professionale e una gran lavoratrice - racconta la danese classe 2000 -. Sono una giocatrice tecnica e mi piace partecipare alla fase offensiva del gioco. Penso che un passo importante per la mia carriera sia stato quando ho lasciato la Danimarca. C’erano molte aspettative, sono dovuta uscire dalla mia comfort zone e questo mi ha fatto crescere anche umanamente".