Oscar Damiani Jr. indica due club italiani su tutti tra quelli che si sono mossi meglio nella corrente sessione di mercato estiva che sta ormai volgendo al termine: "L’Inter ha rinforzato la squadra, così come il Napoli. Avendo già una base forte si sono rinforzati con i giusti innesti", le sue parole. Prima di spostare il discorso sull'ultimo arrivo in casa nerazzurra, quell'Andy Diouf acquistato dal Lens per 25 milioni di euro: "E' un ottimo centrocampista box to box. Non ha fatto tanti gol, ma è un calciatore di gamba, positivo. Un buon innesto, dà vivacità alla mediana".