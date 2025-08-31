Dal suo arrivo in Italia, Lautaro Martinez ha timbrato per tre volte il cartellino nel match di debutto in Serie A dell'Inter: prima del gol segnato lunedì scorso nel pokerissimo nerazzurro contro il Torino, il Toro aveva a messo a segno una doppietta contro la Fiorentina (2020-21, si trattava dell'esordio a causa del rinvio di Benevento-Inter) e contro il Monza (nel 2023-24). In entrambe le circostanze, a fine stagione, i nerazzurri si sono laureati campioni d'Italia.