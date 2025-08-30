Niente stravolgimenti. L'Inter che Chivu ha in mente per la sfida di domani sera contro l'Udinese sarà molto simile a quella che ha asfaltato il Torino alla prima giornata: la grande novità sarà in mezzo al campo con il ritorno dal 1' di Hakan Calhanoglu, mentre l'unico ballottaggio - al momento - è quello tra Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan per uno dei tre posti in mezzo al campo. Lo riporta Sky Sport.