Nessuna cessione in vista per Davide Frattesi. Sono di ieri le notizie che hanno rilanciato la candidatura del Newcastle United per il centrocampista nerazzurro, destinato - almeno secondo il Corriere dello Sport - a proseguire la sua carriera a Milano.

Chivu, anzi, spera di poterlo mandare in campo già domani contro l'Udinese dopo la panchina del debutto di lunedì scorso con il Torino. "L’ex Roma ha ritrovato gli stimoli giusti con l’arrivo del nuovo allenatore: anche per questo motivo l’Inter, contattata dal Newcastle negli ultimi giorni, ha scelto di non prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. In viale della Liberazione, non ritenendo il calciatore sul mercato, avrebbero ascoltato soltanto offerte tra i 45 e i 50 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e non in prestito", assicura il quotidiano romano.