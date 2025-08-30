La Pro Patria sfiderà l'Inter U23 domani sera con un nuovo acquisto nel roster. Si tratta di Thomas Schirò, centrocampista che tra l'altro è cresciuto nelle giovanili dell'Inter. La nota dei bustocchi: "Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Thomas Schirò. Il centrocampista classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Crotone. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, in Serie C ha vestito le maglie di Carrarese, Turris, Novara e Crotone. Schirò sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’anno successivo. Benvenuto a Busto, Thomas!"