Mario Balotelli in Australia? Non è un'opzione concreta, ma è una possibilità. La chances di restare in A, come evidenzia Gazzetta.it, sono al momento basse e Stan Lazaridis, direttore sportivo del Perth Glory, ha parlato a NewsWire: "Sarebbe fantastico per noi e per l'A-League (la massima serie australiana, ndr). È un'impresa ardua portare qui un giocatore di quel calibro, ma è già successo in A-League con Alessandro Del Piero e Dwight Yorke".