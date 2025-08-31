Continua a essere incerto il futuro di Ademola Lookman. Come evidenzia Fabrizio Romano, l'Atalanta mantiene la posizione per il nigeriano: nessuna intenzione di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Bayern, Tottenham e i club italiani sono tutti informati sulla proposta di un accordo a titolo definitivo necessario o sull'obbligo garantito di acquisto".

Sezione: Mercato / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 19:15
Autore: Niccolò Anfosso
