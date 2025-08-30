Luigi Di Biagio, attuale ct dell'U23 dell'Arabia Saudita, parla dell'esperienza di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo la separazione all'Inter: "L'ho sentito in questi giorni e l'ho anche visto perché abbiamo anche parlato dei ragazzi - esordisce a Sportitalia -. L'ho visto sereno, tranquillo e rilassato magari perché anche la lingua lo aiuta fino ad un certo punto. Lui è stato molto tranquillo, la squadra ha giocato un buon calcio: i primi 20' era un po' contratta, poi si è lasciata andare. Abbiamo visto un grandissimo Milinkovic-Savic che ha orchestrato il centrocampo. Qualcosa di diverso ha fatto, ha cambiato il modulo. però ho visto una buonissima squadra, un Simone tranquillo e sereno. Speriamo possa far bene perché facciamo tutti il tifo per lui".