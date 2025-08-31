(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Le squadre che si qualificheranno per i Mondiali 2026 potranno venire con i propri tifosi": così il n.1 della Fifa, Gianni Infantino ai media africani in riferimento alla Coppa del Mondo del prossimo anno. Infantino ha poi sottolineato la necessità di "trovare il giusto equilibrio" per garantire che il calcio sia praticato in modo ottimale a livello globale. "I tifosi di tutto il mondo saranno i benvenuti" ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti il prossimo anno, le parole di Infantino. "Penso che sia importante chiarire questo punto. Ci sono molti malintesi in giro - ha spiegato durante una conferenza stampa che ha seguito una riunione dei 54 presidenti delle federazioni affiliate alla CAF - la confederazione africana - a Nairobi, in Kenya. - Tutti saranno i benvenuti in Canada, Messico e Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno. Stiamo lavorando proprio per questo. Al Mondiale per club di quest'anno, abbiamo avuto negli Stati Uniti tifosi provenienti da 164 paesi diversi senza, ovviamente, alcun problema. Ovviamente, c'è una procedura da seguire per ottenere i visti e così via. Questo processo sarà agevole e garantirà che coloro che si qualificheranno potranno venire con i loro tifosi". Si prevede che oltre sei milioni di tifosi assisteranno alle 104 partite del torneo, che sarà il più grande nella storia quasi centenaria della competizione. Infantino, che all'inizio di questa settimana ha incontrato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, ha spiegato che la FIFA sta collaborando con i rispettivi governi dei paesi co-organizzatori per garantire che i tifosi che desiderano partecipare al torneo possano farlo.
Con 11 delle 16 città ospitanti situate negli Stati Uniti, la maggior parte dei visitatori stranieri avrà intenzione di assistere alle partite negli stadi americani. Infantino, che ha incontrato il presidente Donald J. Trump in diverse occasioni, ha affermato che è in corso un coordinamento con le autorità americane per snellire le procedure di immigrazione dei tifosi. "Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo semplificarlo - ha aggiunto il n.1 della Fifa - ma c'è sicuramente l'impegno del governo degli Stati Uniti a garantire che il processo sia agevole, in modo che i tifosi di tutto il mondo siano i benvenuti". Oltre ai tre co-organizzatori, 10 paesi si sono già qualificati per la fase finale, ma nessun paese africano lo ha ancora fatto. Quarantuno delle 54 federazioni africane affiliate alla FIFA non hanno mai partecipato a una Coppa del Mondo FIFA, quindi l'aumento del numero di squadre partecipanti da 32 a 48 offre a molti paesi un'opportunità unica di partecipare al grande evento mondiale. Infantino ha affermato che questa innovazione è stata introdotta anche per garantire che il torneo, che dovrebbe coinvolgere circa sei miliardi di persone in tutto il mondo, abbia un impatto che vada ben oltre il campo da gioco. "Vogliamo unire il mondo e lo faremo il prossimo anno - ha spiegato - Infantino - Il mondo ha bisogno di occasioni di unità, di riunire le squadre, di riunire le persone, di riunire i tifosi. Ci aspettiamo che milioni di tifosi vengano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico il prossimo anno. Vogliamo che sia una festa e tutti si stanno impegnando per renderla tale. Quindi, ancora una volta, tutti saranno i benvenuti, siate positivi e vedrete che sarà una grande, grandissima festa della più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre". (ANSA).
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 12:50 LIVE PRIMAVERA Fiorentina-Inter 1-0 - 92', anche Zarate finisce sul taccuino degli ammoniti
- 12:39 Zoff: "L'Italia deve andare al Mondiale. Mancarlo ancora sarebbe una tragedia"
- 12:23 FIFA al lavoro per agevolare il tifo al Mondiale 2026. Infantino: "Saranno benvenuti fan da tutto il mondo"
- 12:08 Per 'colpa' dell'Inter, in Gazzetta spunta un detrattore della riforma di Numa Pompilio...
- 11:53 Inter Women, Pleidrup: "L'addio alla Danimarca un passo importante per la mia carriera"
- 11:38 De Agostini dà un consiglio all'Udinese: "L'Inter si affronta alzando il ritmo"
- 11:23 La Repubblica - Inter, si rivede Calhanoglu. Barella e Sucic ai lati del turco
- 11:09 L'Inter ospita l'Udinese, San Siro verso il tutto esaurito: ultimi tagliandi in vendita. Tutte le info
- 10:54 Topalovic: "Il debutto con l'Inter resterà per sempre nella mia memoria. Qui ho lavorato molto su un aspetto"
- 10:39 Luis Henrique: "Ho sempre sognato di giocare all'Inter. Posso aiutare la squadra, ecco dove sento di essere migliorato"
- 10:24 Taremi 'annuncia' il suo addio all'Inter: 'Olympiacos squadra prestigiosa, sono molto felice di essere qui"
- 10:10 Corsera - Inter, mercato chiuso anche in uscita? Difficilmente riceverà offerte irrinunciabili per Frattesi
- 09:55 TS - Taremi va all'Olympiacos: le cifre dell'ingaggio. Palacios ha espresso il desiderio di restare all'Inter
- 09:41 GdS - Italia, a mezzanotte scatta il raduno di Coverciano: quando si aggregheranno i cinque nerazzurri
- 09:26 CdS - L'Inter si affida a Thuram e Lautaro: c'è un dato. Sucic verso la conferma
- 09:12 GdS - Moratti in lento miglioramento: ieri l'ex presidente dell'Inter ha ripreso a respirare autonomamente
- 08:58 GdS - Da Inzaghi a Chivu, Barella sempre al centro dell'Inter: a centrocampo è la password che non cambia mai
- 08:43 CdS - Taremi-Olympiacos, per l'Inter operazione da 9 milioni complessivi. Palacios resta a Milano
- 08:29 GdS - Nell'Inter di Chivu non c'è più il posto fisso: Bisseck e De Vrij insidiano Pavard e Acerbi
- 08:15 Preview Inter-Udinese - Chivu ritrova Calhanoglu e conferma Sucic
- 01:00 Prima GdS - Li prendiamo noi! Oggi tocca a Inter e Juve. Conte e Gasp fanno il pieno
- 00:00 Fabula, intrecci, giudizi...
- 23:50 Napoli, Conte: "Queste partite sono da non perdere, sarei stato contento anche dello 0-0"
- 23:35 Atalanta, Zalewski: "L'approdo qui è stato veloce e inaspettato, ringrazio tutti per l'accoglienza"
- 23:20 Taremi-Olympiacos, ci siamo: l'attaccante iraniano è atteso domani ad Atene. 2.5 milioni all'Inter
- 23:05 Pongracic: "Scudetto? Il Napoli ha una grande squadra, poi c'è l'Inter. Sul ko del Torino contro i nerazzurri..."
- 22:50 Anguissa fa esplodere il Maradona al 95': piegato il Cagliari. Blitz Roma a Pisa: decisivo il timbro di Soulé
- 22:35 Pro Patria, domani sfida all'Inter U23 con un nuovo acquisto ufficializzato: l'ex nerazzurro Schirò
- 22:20 Trezeguet sulla lotta scudetto: "L'Inter è solida e vorrà prendersi una rivincita"
- 22:05 Slavia Praga corsaro sul campo del Mlada Boleslav: tris e provvisoria testa della classifica
- 21:50 Braglia: "Inter e Napoli hanno la possibilità di arrivare tra le prime 8 in Champions"
- 21:35 Semplici fotografa la lotta Scudetto: "Napoli e Inter più avanti rispetto alle altre"
- 21:20 fcinPalacios ha deciso: vuole giocarsi le sue carte all'Inter. No anche a un ultimo approccio estero
- 21:06 Lombardi: "Ausilio è una colonna portante per l'Inter, credo che resterà. Lookman? Rimarrà all'Atalanta"
- 20:52 Inter Women, Magull: "Felici per questa vittoria che ci permette di proseguire in Europa"
- 20:38 Inter-Udinese, sono 105 i precedenti in Serie A: filotto nerazzurro di vittorie a San Siro nelle ultime 7
- 20:27 Cutrone subito in gol: il Parma riprende l'Atalanta. Ok il Bologna: Orsolini piega il Como
- 20:10 Inter Women, Polli: "Vogliamo continuare al meglio in Europa. Pensiamo subito alla Fiorentina"
- 19:55 fcinInter-Udinese, in tribuna anche una vecchia conoscenza: Ivan Perisic
- 19:40 Inter Women, Bugeja: "Felici per questa bellissima vittoria, dobbiamo andare avanti"
- 19:27 L'Atletico Madrid non si sblocca, pari in casa dell'Alaves: nessuna vittoria nelle prime tre partite della Liga
- 19:12 Inter Women, Piovani esulta: "Felici di proseguire il percorso europeo. Serturini? Infortunio sembra grave"
- 18:57 Ajax primo avversario dell'Inter in Champions: solo 1-1 in casa del Volendam. Klaassen in campo nella ripresa
- 18:44 Oscar Piastri piazza la pole position del GP d'Olanda. Il premio per lui dall'ospite d'onore Julio Cruz
- 18:27 Atalanta, Percassi: "Lookman? La nostra posizione è chiara. Vediamo cosa succede, ma non ci aspettiamo grandi novità"
- 18:13 Romano: "Offerta importante dell'Al Hilal per Ausilio. Gli arabi attendono una risposta nelle prossime settimane"
- 17:57 Barcellona, Flick non si dà pace: "Lo scorso anno con l'Inter meritavamo di più"
- 17:43 Buona notizia: Massimo Moratti è stato estubato ed è tornato a respirare autonomamente
- 17:28 Condò: "Mourinho? Un angelo torvo. Il Triplete dell'Inter la sua impresa più grande"
- 17:14 Sky - Chivu (ri)trova Calhanoglu, ma non rinuncia a Sucic. C'è Pio ma l'attacco è affidato alla ThuLa
- 17:00 Sucic & co., brillare non è una garanzia. Il turnover di Chivu si basa su un principio fondamentale: la meritocrazia
- 16:46 Juventus, Tudor: "Sorteggi Champions, soddisfatti o no cambia poco. Non dico mai chi sostituirà Cambiaso"
- 16:32 Milan, Leao punta allo scudetto: "Col Lecce gran vittoria. Dobbiamo continuare così per arrivare primi"
- 16:18 Inzaghi in Arabia, Di Biagio assicura: "L'ho visto sereno, tranquillo e rilassato"
- 16:03 Baroni: "Il dolore del ko con l'Inter deve lasciare spazio al lavoro. Asllani ha voluto fortemente il Toro e per domani..."
- 15:49 Champions, il calendario delle italiane: l'Atalanta apre col PSG, il Napoli va a Manchester e la Juve sfida il BVB
- 15:35 Tra Inter e Nazionale Italiana: Chivu e i due mesi per realizzare il sogno lungo una vita di Pio Esposito
- 15:18 Da addio certo a punto di riferimento: la controrivoluzione di Hakan Calhanoglu sancita da Cristian Chivu
- 15:04 UFFICIALE - Il Newcastle spende 85 milioni per Woltemade: è l'acquisto più costoso della storia dei Magpies
- 14:50 videoMourinho esonerato dal Fenerbahce: lo Special One 'pizzicato' solo in aeroporto prima della partenza
- 14:35 Qui Udinese - Padelli salta la sfida dell'ex contro l'Inter: trauma al ginocchio
- 14:20 Chivu: "Udinese squadra ostica, ecco cosa non dovremo sbagliare". Poi risponde su Calhanoglu e Frattesi
- 13:30 Romano: "Taremi-Olympiacos, all'Inter 2,5 milioni di euro. Club al lavoro per il via libera"
- 13:15 L'Inter Women si sbarazza del Valur con un poker: le nerazzurre di Piovani continuano il loro percorso europeo
- 13:00 In Grecia - Taremi dice sì all'OIympiacos: firmerà un biennale. L'Inter incasserà 2 milioni
- 12:45 Sky - Chivu non cambia l'Inter: contro l'Udinese una sola novità di formazione e un dubbio
- 12:30 Champions League, il calendario dell'Inter: si apre ad Amsterdam, si chiude a Dortmund
- 12:16 UFFICIALE - Nuovo colpo per l'Inter U23: ecco Kaczmarski. Affare in prestito con obbligo
- 12:02 Corsera - Nuovo San Siro: 2 settembre giornata decisiva. C'è una deadline che va rispettata
- 11:48 UFFICIALE - Savona passa al Nottingham Forest: arriva l'annuncio della Juventus