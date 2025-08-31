Secondo appuntamento casalingo consecutivo per l'Inter che, dopo la netta vittoria contro il Torino all'esordio, questa sera alle 20.45 affronterà l'Udinese nella seconda giornata di campionato. San Siro viaggia verso il tutto esaurito con gli ultimi tagliandi in vendita che, fa sapere il club, "potranno essere acquistati online a partire da 10€ e nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte nella giornata di gara a partire dalle ore 17:45. Sarà inoltre operativo anche il ticket corner presso l’Inter Store Castello, con orario continuato 10:30-19:30". L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45.