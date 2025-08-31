"Ad Appiano Gentile non esiste più il posto fisso". È quanto scrive La Gazzetta dello Sport analizzando l'approccio di Cristian Chivu al mondo Inter da quando si è accomodato in panchina. Motivo per cui anche questa sera contro l'Udinese c'è qualche ballottaggio da sciogliere: in difesa Bisseck e De Vrij provano a contendere una maglia a Pavard e Acerbi, mentre davanti sarà ancora ThuLa. A centrocampo c'è il ritorno di Calhanoglu e la conferma di Sucic.