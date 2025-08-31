Sfideranno l'Inter il prossimo 5 novembre a San Siro. Nel frattempo i kazaki del Kairat Almaty, dopo la grande prestazione negli spareggi per la qualificazione in Champions League, proseguono il cammino in campionato. Nel pomeriggio il Kairat ha ottenuto un successo pesantissimo sul campo dell'Okzhepes: decisiva la rete di Jorginho per appaiare l'Astana in testa alla classifica a quota 46 punti.

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 20:00
Autore: Niccolò Anfosso
