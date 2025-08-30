Tomas Palacios, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto e offerte irrinunciabili, resterà all’Inter per fare il vice Alessandro Bastoni. La società di Viale della Liberazione, che già dopo l’affare saltato con il Santos aveva iniziato a pensare a una permanenza a Milano del difensore argentino, asseconderà anche gli stessi desiderata del ragazzo.

Secondo quanto appreso da FcInterNews infatti Palacios, dopo aver rifiutato i brasiliani, successivamente ha detto no anche al Trabzonspor (ultima squadra a provare a ingaggiarlo in ordine cronologico) proprio perché convinto di poter migliorare rimanendo in nerazzurro, con l’obiettivo di farsi trovare pronto quando e se ce ne sarà bisogno.

La volontà dell'ex Independiente Rivadavia insomma alla fine è stata accettata dalla dirigenza, che nel frattempo ha smesso di muoversi sul mercato per trovare un nuovo difensore. Tra l'altro, la conferma del giovane argentino non altera alcun equilibrio interno né a bilancio, dove il suo costo è comunque basso. Per questo almeno in questo primo 4 mesi di stagione Palacios continuerà ad allenarsi agli ordini di Cristian Chivu, sperando di avere un'occasione. A gennaio lui e l'Inter faranno nuovamente il punto della situazione.