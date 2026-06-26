In un'intervista al podcast "Beast Mode", condotto da Adebayo Akinfenwa, ex attaccante inglese, il nuovo allenatore del Real Madrid José Mourinho ha parlato del ruolo che ebbe Samuel Eto'o nella conquista del Triplete del 2010 alla guida dell'Inter: "Si dice che il fatto che Eto'o abbia giocato quasi da terzino destro nella semifinale contro il Barcellona sia stato un 'miracolo di Mourinho'. Non lo è stato. Il Barcellona lo aveva cacciato, non lo voleva. Il gol che doveva segnare era contro di loro. Non ho dovuto fare nulla per motivarlo, lo ha fatto da solo perché voleva vincere a tutti i costi", ha ricordato lo Special One con riferimento a quella mostruosa prestazione nel confronto con la sua ex squadra.

Una partita che vorresti rigiocare?

"La finale di Europa League, Roma-Siviglia. Senza l'arbitro Anthony Taylor".

Cosa desideri di più che accada a questo Mondiale?

"Vorrei che i giocatori del Real Madrid perdessero presto e andassero in vacanza (ride). Perché li voglio di nuovo riposati per la preparazione pre-campionato".

Se dovessi iniziare la tua carriera calcistica oggi, come ti adatteresti a questa nuova generazione?

"Non avrei problemi. È solo una questione di generazioni. Io, Ancelotti, Allegri, Klopp... ci siamo dovuti adattare ai cambiamenti nel corso degli anni. Quando ero l'assistente di Van Gaal, i cellulari erano vietati sull'autobus e negli spogliatoi. Ora ci sono telecamere ovunque. Bisogna adattarsi, è l'unico modo per sopravvivere".