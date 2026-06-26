Finito il tormentone Marco Palestra, ieri è iniziato quello Nico Paz, dopo l'incontro a Madrid che ha portato a una situazione ampiamente prevista. Il classe 2004 argentino è sul mercato, base di partenza 60 milioni di euro con il Como che vanta per qualche giorno un diritto di prelazione ma che difficilmente, per ragioni di bilancio, potrà sborsare quella cifra.

Timore beffa

Si aprirà, quindi, una vera e propria asta internazionale nella quale l’Inter vuole recitare una parte da protagonista, come evidenzia Il Messaggero. I dirigenti nerazzurri, forti dei fondi risparmiati dopo il mancato arrivo a Milano di Palestra e del datato lavoro di diplomazia del vice presidente Javier Zanetti – legato da una storica amicizia a Pablo Paz, padre del calciatore –, sognano il colpo per la trequarti. Tuttavia, in viale della Liberazione aleggia il forte timore di una nuova beffa proveniente dalla Premier League. La base d’asta da 60 milioni di euro stabilita dai Blancos non spaventa i club inglesi, storicamente dotati di una capacità di spesa superiore a quella delle italiane. Se una big d’Oltremanica dovesse decidere di affondare il colpo, l’Inter rischierebbe di essere tagliata fuori sul piano economico, nonostante il gradimento del giocatore per la permanenza in serie A. Decisivi, per capire come finisrà questo nuovo tormentone, i prossimi giorni anche perché con un giocatore del genere in vetrina difficilmente la situazione si prolungherà.