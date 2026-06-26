In vista della seconda edizione del Mondiale per Club, in programma nell’estate 2029, la FIFA e l’European Football Clubs (EFC) stanno valutando di creare una collaborazione per la gestione del torneo. A riportarlo è il quotidiano britannico The Guardian, secondo il quale si prospetta anche uno stravolgimento del format rispetto alla prima edizione con l'adeguamento al sistema dei Mondiali per nazioni: l'intenzione, infatti, sarebbe quella di portare il numero delle partecipanti a 48. La necessità di ampliare il numero delle squadre era un argomento già prima dell’inizio della prima edizione del 2025, visto che alcuni campioni nazionali in carica – Liverpool, Barcellona e Napoli in particolare – non figuravano nelle 32 partecipanti. La creazione di una collaborazione fra FIFA e EFC accelererebbe il progetto per un ampliamento del torneo.

Cade il vincolo tanto inviso?

L'altra potenziale novità è la cancellazione del limite di due club per nazione imposto per la prima edizione: un cambiamento che consentirebbe di selezionare le squadre, oltre a quelle vincitrici del titolo continentale, in base al ranking speciale, quello che considera i punti conquistati in Champions League. A differenza della situazione attuale, in questo modo più di due club appartenenti allo stesso Paese potrebbero prendere parte al torneo, aprendo le porte sicuramente a un maggior numero di squadre dalla Premier League.