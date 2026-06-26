L'interesse per Nico Paz da parte dell'Inter è diventato sempre più evidente dopo l'incontro tra Como e Real Madrid in cui le merengues hanno praticamente ufficializzato l'intenzione di riprendere l'argentino, probabilmente per rivenderlo. Ancora per qualche giorno i lariani potranno riacquistare l'argentino a 60 milioni con un'ulteriore recompra per i madrileni a 80. Ad oggi tutto fa pensare che non faranno questa mossa.

Nico Paz, l'Inter punta su due fattori

"In questo intreccio di mercato, l’Inter resta alla finestra - secondo il Corriere della Sera -. Fino a fine mese non muoverà un muscolo facciale: resterà immobile. Troppo è il timore di sbilanciarsi considerando le tante variabili che aleggiano attorno all’operazione. L’Inter ha sì a disposizione il tesoretto per sferrare l’attacco e per 60 milioni aggiudicarsi Nico Paz ma le possibilità che possa entrare in gioco qualche big della Premier che possa far saltare il banco (come il Tottenham, ad esempio) e scatenare un’asta sono alte. Un dato, per ora, sembra confermato: l’Inter non intende inserire nell’affare Alessandro Bastoni, pur finito sul taccuino degli spagnoli. Del resto i nerazzurri, che hanno messo in stand by altre operazioni, contano su due elementi a favore: il grande rapporto di stima e affetto fra i presidenti Perez e Marotta e l’amicizia che lega Javier Zanetti al papà di Nico".

Nel frattempo il Como pensa già a possibili sostituti: il quotidiano segnala Antonio Vergara del Napoli e Mattia Liberali del Catanzaro.