Apertura totale di Nico Paz all'Inter. La Gazzetta dello Sport punta forte oggi sulla possibile trattativa con il Real Madrid per arrivare al fantasista argentino. "Quel che adesso è cambiato è che non è soltanto il club campione d’Italia a pensare a Paz. Anche da parte di Nico c’è apertura totale verso l’Inter - si legge sulla rosea -. Il giocatore accoglierebbe in modo estremamente favorevole la prospettiva di continuare a giocare in A, nella squadra che l’anno prossimo dovrà difendere il tricolore e che ha una voglia matta di tornare protagonista in Champions, spostandosi giusto di qualche chilometro dal lago che l’ha fatto diventare grande. E, non ultimo, in un club così argentino e di cui ha sempre tanto sentito parlare dal padre, Pablo". La Gazzetta sottolinea anche il ruolo di Javier Zanetti, amico proprio del padre Pablo, ma soprattutto quello di Oaktree che ha dato l'autorizzazione a lanciarsi per il colpo grosso, anche più oneroso dell'operazione Palestra.

Nico Paz, a quale prezzo di compra?

Il Como non riacquisterà l'argentino a 60 milioni come proposto dal Real, che ieri ha annunciato di voler esercitare la recompra a 10 milioni. "Con Fabregas che si è dovuto fare da parte - si legge ancora -, l’Inter ha fiutato la possibilità di inserirsi in questa corsa in cui, oltre al legame tra Zanetti e Pablo Paz, a giocare un ruolo rilevante può essere anche il rapporto tra i presidenti, Beppe Marotta e Florentino Perez. Tuttavia, bisognerà capire le reali intenzioni economiche del gigante Real. E soprattutto se aprirà alla possibilità di replicare quella proposta formulata al Como (60 milioni, con diritto di recompra tra un anno a 80) anche a un club che non sia quello del presidente Mirwan Suwarso. Certo è che senza la recompra il prezzo è destinato a salire, e si partirebbe da una nuova base di 70 milioni. Sarà da capire con che tipo di concorrenza si avrà a che fare e se il Real vorrà continuare a giocare al rialzo fino ad avvicinarsi alla tripla cifra, una quota che l’Inter a quel punto non potrebbe più sostenere".