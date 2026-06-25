Intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, Antonio Paganin si è soffermato anche sull'acquisto di Palestra da parte del Chelsea. Di seguito le sue parole: "Se devo pensare al futuro del movimento, sono contento perchè va in un campionato più competitivo. Per essere più pronti serve andare all'estero, dispiace dirlo ma è la pura verità. Vediamo il salto che ha fatto Calafiori per esempio. Se le big non possono tenere i migliori, devono andare all'estero. Ora capiamo ancora di più la forza della Premier".

Sezione: News / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione