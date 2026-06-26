E' stato svelato qualche minuto fa il calendario per il campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2026/2027. Per l'Inter ci sarà l'esordio in terra liogure contro il Genoa. Il primo big match per i nerazzurri sarà alla nona giornata contro la Roma, mentre il derby si giocherà alla sedicesima giornata. All'11^, invece, la sfida contro la Juventus. I giovani nerazzurri chiuderanno il campionato il 22 maggio 2027 contro il Cesena.

IL CALENDARIO COMPLETO

1a giornata: Genoa-Inter



2a giornata: Inter-Empoli



3a giornata: Bologna-Inter



4a giornata: Inter-Cagliari



5a giornata: Monza-Inter



6a giornata: Inter-Como



7a giornata: Lazio-Inter



8a giornata: Inter-Parma



9a giornata: Inter-Roma



10a giornata: Atalanta-Inter



11a giornata: Inter-Juventus



12a giornata: Sassuolo-Inter



13a giornata: Torino-Inter

14a giornata: Inter-Verona



15a giornata: Cesena-Inter



16a giornata: Inter-Milan



17a giornata: Albinoleffe-Inter



18a giornata: Inter-Lecce



19a giornata: Fiorentina-Inter

20a giornata: Inter-Monza

21a giornata: Roma-Inter

22a giornata: Inter-Genoa

23a giornata: Verona-Inter

24a giornata: Inter-Torino

25a giornata: Parma-Inter

26a giornata: Inter-Bologna

27a giornata: Como-Inter

28a giornata: Inter-Lazio

29a giornata: Inter-Albinoleffe

30a giornata: Lecce-Inter

31a giornata: Inter-Fiorentina

32a giornata: Cagliari-Inter

33a giornata: Juventus-Inter

34a giornata: Intr-Sassuolo

35a giornata: Milan-Inter

36a giornata: Inter-Atalanta

37a giornata: Empoli-Inter

38a giornata: Inter-Cesena

