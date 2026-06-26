Non è passato inosservato il passaggio in sede ieri di Aleksandar Stankovic, centrocampista appena riacquistato da parte dell'Inter dopo una stagione in prestito al Bruges. Sul futuro del giocatore, ieri in via della Liberazione per uno shooting dopo il ritorno tra le fila dei campioni d'Italia, ci sono però ancora dei dubbi. "Fosse per lui, non ci sarebbe alcun dubbio - si legge sul Corriere dello Sport - vede il futuro soltanto all’Inter, dove è nato e cresciuto calcisticamente, e lo sta dimostrando perfino disseminando indizi neanche troppo nascosti sui social, come il video di due giorni fa dell’allenamento con i pantaloncini dell’Inter e il Meazza sullo sfondo".

Stankovic, l'Inter apprezza che...

Dalla parte dell'Inter, la dirigenza "di certo apprezza e non sottovaluta il senso di appartenenza che ha portato il ragazzo a respingere l’interesse finora di Brentford e Tottenham. Servirebbe davvero un’offerta da capogiro per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire, ma soprattutto Stankovic ad andare. E a rinunciare al suo sogno di giocare in prima squadra, nel club in cui papà Deki anni fa contribuì a scrivere la storia". Nelle ultime settimane si è parlato di possibili offerte da 40 milioni in arrivo proprio dalla Premier League, ma ad oggi il centrocampista non è voluto arrivare nemmeno al momento in cui si parla di eventuali cifre.