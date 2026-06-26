E' a rischio la convocazione di Marcus Thuram per Norvegia-Francia, la gara che stasera deciderà la testa di serie del gruppo I ai sedicesimi del Mondiale 2026. Lo ha detto Guy Stéphan, assistente del ct dei Bleus, Didier Deschamps, parlando ai giornalisti in conferenza stampa, a Waltham, alla vigilia della sfida in programma alle 21 italiane, a Foxborough: "Due giocatori non saranno presenti all'allenamento di gruppo: William Saliba, che è a riposo, e Marcus Thuram, che ha un lieve infortunio al polpaccio. Ciò non significa che non saranno convocati", ha precisato il vice di DD.

Thuram sarebbe comunque partito dalla panchina, da capire se sarà della partita

L'attaccante dell'Inter, comunque, non avrebbe giocato dall'inizio, secondo le indiscrezioni di formazione che erano filtrate nelle scorse ore. Da capire se sarà a disposizione della squadra almeno dalla panchina. Le scelte di Deschamps saranno le migliori possibili, vista la posta in palio e date le circostanze, come ha fatto capire Stephan: "Didier vuole arrivare primo, come tutti gli altri nel gruppo, perché dal punto di vista logistico è tutta un'altra storia. Tempi di viaggio più lunghi, se si arriva secondi, a causa degli orari, delle temperature... È soprattutto la logistica che cambierebbe. Il primo posto è il massimo".