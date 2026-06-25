Il futuro di André Onana sembra essere ancora lontano dalla Premier League. Secondo quanto riferito da Sky Sports, nonostante i dubbi di metà stagione il portiere camerunese è vicino a prolungare la propria esperienza al Trabzonspor, dove dovrebbe trasferirsi nuovamente con la formula del prestito.

Lo United punta su Lammens

L'ex portiere dell'Inter non rientra infatti nei piani del Manchester United. Il nuovo tecnico Michael Carrick avrebbe già individuato in Senne Lammens il profilo su cui costruire il futuro tra i pali, relegando Onana ai margini del progetto tecnico.

I numeri dell'ultima stagione

Nella stagione appena conclusa, il camerunese ha difeso la porta del Trabzonspor in 34 partite, mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Prestazioni che hanno convinto il club turco a trattare con il Manchester United per un nuovo prestito. Onana, 30 anni, è legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2028, ma il suo futuro appare destinato a proseguire ancora in Turchia.