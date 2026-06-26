C'è una sfumatura a tinte nerazzurre sul pareggio per 1-1 maturato nel corso della sfida tra Giappone e Svezia, incontro valido per la giornata conclusiva del gruppo F della Coppa del Mondo. A prendersi gli onori dei riflettori e della cronaca è stato infatti Yuto Nagatomo, ex terzino dell'Inter nel periodo compreso tra il 2011 e il 2018 che, subentrando al 75' a Keito Nakamura, ha stabilito un vero e proprio record per il calcio nipponico e, più in generale, per quello asiatico.
Giappone, Nagatomo stabilisce un record storico per il calcio asiatico
Subentrando in occasione della sfida contro la compagine scandinava, infatti, il classe 1986 è diventato il primo calciatore giapponese - nonché asiatico - a disputare almeno un incontro iridato in cinque edizioni diverse dei Mondiali. L'attuale giocatore dell'FC Tokyo vanta infatti almeno un gettone nei Mondiali del 2010, in quelli del 2014, in quelli del 2018, in quelli del 2022 e, da ultimo, in quelli del 2026. Questo dato risulta particolarmente utile per simboleggiare la longevità sportiva del membro dei "Samurai Blu", di cui risulta essere il secondo giocatore con più presenze in assoluto. A questo proposito, il primato di presenze (152) appartiene a Yasuhito Endo, distante appena sei incontri disputati rispetto a Nagatomo (fermo a 146 partite con la selezione di Hajime Moriyasu).
Autore: Carlo Gamba
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