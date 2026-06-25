L’Inter fa sul serio per Nico Paz. Dopo la decisione del Real Madrid di esercitare il diritto di recompra per il calciatore, reduce da due stagioni al Como, il club nerazzurro è tornato prepotentemente in corsa. Il club Lariano sembra infatti non intenzionato a corrispondere alle merengues i 60 milioni di euro richiesti per acquistare il calciatore - una sorta di prelazione da esercitare entro lunedì - e avrebbe già virato su altri obiettivi.

L'Inter fa sul serio e da oggi scende in campo

Come riportato da Sky Sport, l’Inter oggi non è più in panchina per Nico Paz ma scende ufficialmente in campo. Il club nerazzurro vuole il calciatore e ci proverà in maniera seria, forte anche del sì di Oaktree. Se il Como rinuncerà davvero, l’Inter così come altri club proveranno a trattare il calciatore. Il club nerazzurro ha il vantaggio di seguire il calciatore da tempo, di avere grazie a Javier Zanetti ottimi rapporti con la famiglia. Chiaramente bisognerà stare attenti ad altri inserimenti, ma l’Inter c’è e c’è in maniera seria.

Marotta, Ausilio, Zanetti (grande amico di Paz senior) e tutta la dirigenza sono al lavoro per la buona riuscita dell'operazione, ma c'è da tener conto di un fattore: al di fuori del Como, il Real Madrid chiede 70 milioni di euro, pertanto ci sarà da trattare e da lavorare molto sulla diplomazia.