Nico Paz resta al Como. Dopo aver lanciato in esclusiva l'ndiscrezione, Fabrizio Romano ora dà i contorni dell'affare economico chiuso tra i lariani e il Real Madrid. Secondo il giornalista, il club degli Hartono pagherà subito una cifra ben inferiore alla valutazione totale di 60 milioni di euro lasciando un'alta percentuale sulla futura rivendita ai blancos. Che, inoltre, hanno inserito nell'accordo alcune clausole di recompra

Accontentato, quindi, il fantasista argentino, che ha sempre spinto per una permanenza alla corte di Cesc Fabregas, sotto la cui guida quale potrà esibirsi da protagonista sul palcoscenico della Champions League. 

Sezione: Focus / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 15:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.