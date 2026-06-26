Giornata speciale oggi per Lamberto Peletti, difensore cresciuto nelle giovanili dell'Inter, classe 2008 con più di una presenza nella Under 20, da sotto età. Il giovane centrale, come riporta Nicolò Schira, oggi pomeriggio firmerà un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029, proseguendo così la sua carriera e il suo percorso con la maglia nerazzurra. 

Probabile che la prossima stagione sarà inserito stabilmente nella Primavera, continuando ad acquisire esperienza in un ambiente in cui gode di grande considerazione.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 11:49
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.