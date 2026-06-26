Rimbalza davvero forte il nome di Giacomo De Pieri in ottica Ascoli. Dopo i rumors degli scorsi giorni, quest'oggi anche il Corriere Adriatico spiega che l'ala di proprietà dell'Inter è una pedina individuata dall'Ascoli. Ala destra, mancino interessante, molto bravo nel dribbling, sa destreggiarsi in più ruoli, essendo un profilo molto duttile. L'Ascoli, da neopromossa, cerca rinforzi di qualità anche tra i giocatori giovani. Ma il quotidiano riferisce che l'operazione non è affatto semplice perché la concorrenza è molto folta. Sul giocatore, infatti, ci sono le mire anche dell'Hajduk Spalato, club della Serie A croata.