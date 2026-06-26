Nell'articolo in cui vengono descritte le manovre della Fiorentina sul mercato, con il direttore sportivo Fabio Paratici alle prese con diverse situazioni da definire, La Nazione cita anche la posizione di Dodò, esterno brasiliano con il contratto in scadenza nel 2027 e virtualmente sul mercato.

Situazione da monitorare

Secondo la testata toscana, la sua situazione è da monitorare visto che dopo il naufragio della trattativa per portare Marco Palestra (volato al Chelsea) a Milano, l'Inter è tornata di moda per il futuro del laterale verdeoro.

Sezione: Focus / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 10:59
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.