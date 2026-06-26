Il Real Madrid ha deciso e si è ripreso Nico Paz. Ma non per trattenerlo alla corte di Mourinho. Anzi: la Casa Blanca ha le idee molto chiare e intende monetizzare con la cessione dell'argentino già in questa sessione di mercato.

Il Como mantiene una corsia preferenziale fino a lunedì: 60 milioni. L'Inter è in gioco, ma non è da sola.