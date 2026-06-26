A conferma del fatto che il Como non sembra intenzionato a riprendersi Nico Paz, cominciano ad uscire anche eventuali sostituti del fantasista argentino. Secondo Il Messaggero Veneto, infatti, i lariani potrebbero inserirsi nella corsa a Nicolò Zaniolo, rimasto a Udine dopo l'ultima stagione, ma che potrebbe lasciare i bianconeri.

Nico Paz, il Como cerca già sostituti?

"A sorpresa potrebbe invece spuntare il Como che ieri ha perso Nico Paz, visto che il Real Madrid ha esercitato la recompra a 10 milioni - si legge sul quotidiano -. Ora i lariani hanno tempo fino a lunedì per ricomprare l’argentino a 60 milioni, cifra che potrebbe indurli a un ripiegamento e a un conseguente spostamento del mirino su Zaniolo che per Cesc Fabregas è più di un’idea".