Anche Beppe Marotta sarebbe uno sponsor di Antonio Conte per la panchina della Nazionale italiana. Lo sostiene Il Mattino, secondo cui il presidente dell'Inter, assieme ai vertici del calcio italiano, spingerebbe con Giovanni Malagò, fresco di nomina all apresidenza della FIGC, affinché affidasse il ruolo di CT all'allenatore salentino, libero dal contratto con il Napoli.

Oltre alle qualità già dimostrate in Nazionale, a consigliare Marotta, secondo il quotidiano partenopeo, sarebbe la volontà di non ritrovarsi Conte in un altro club che possa sfidare e mettere a rischio la posizione dell'Inter in Serie A. Il tecnico accetterebbe nuovamente di guidare l'Italia, ma non abbasserebbe sotto i 5-6 milioni di euro la sua richiesta d'ingaggio.

Sezione: News / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 19:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.