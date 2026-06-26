L'acquisto di Nico Paz da parte dell'Inter è tutt'altro che scontato, ma sulla Gazzetta dello Sport già si immagina una squadra di Chivu con l'inserimento del giocatore argentino, al Como utilizzato come trequartista in un 4-2-3-1 ma che a Milano potrebbe agire anche in un 3-5-2.

Quale Inter con Nico Paz?

"Se davvero Nico Paz dovesse diventare nerazzurro, il disegno di Chivu sarebbe chiaro. E il tecnico andrebbe a costruire un reparto offensivo da urlo, con l'argentino alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Se all'ombra della ThuLa si aggiungesse anche la qualità di Nico Paz, il mix diventerebbe esplosivo - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Il resto della squadra resterebbe per la maggior parte intatto e a lasciare il posto a Paz sarebbe probabilmente Zielinski, dentro un 3-4-1-2 di qualità assoluta: Martinez tra i pali, il terzetto difensivo più utilizzato composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, sulle rispettive corsie Luis Henrique e Dimarco con Calhanoglu e Barella al centro del campo e quel "triangolo" da favola davanti".

Ci sono anche altre due varianti che la rosea propone. La prima è quella con un centrocampo a 5 e un attaccante in meno, probabilmente Thuram, facendo giocare Lautaro da solo e alle sue spalle Nico Paz. La seconda soluzione è quella di provare il fantasista argentino da mezzala, mantenendo quindi il 3-5-2.