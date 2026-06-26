Ieri, dopo l'incontro a Madrid alla presenza del direttore sportivo Carlo Ludi, il Como ha dovuto incassare la decisione del Real di riscattare per 9 milioni Nico Paz e di vederselo offerto per 60 milioni di euro, cifra molto alta soprattutto per chi sperava di poterlo trattenere ancora un anno gratuitamente in base agli accordi originali. Dopo il summit si è scatenata mediaticamente l'asta per il talento argentino che vede anche l'Inter protagonista, almeno virtualmente. Gli spagnoli vogliono incassare una cifra importante da destinare al mercato in entrata e sono stati chiari da questo punto di vista.
Como in corsa
Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, non mette però ancora fuori casa il Como. I lariani hanno la possibilità entro lunedì di sfruttare questa prelazione e fino ad allora saranno in gioco. Ad oggi del lago non è arrivato ancora un rifiuto alla controproposta del Real Madrid perché la proprietà vuole riflettere con calma sulla situazione prima di alzare bandiera bianca. A questo si aggiunge l'allenatore Cesc Fabregas che quotidianamente 'martella' affinché Nico Paz venga riscattato e rimanga a Como, visto che è parte significativa del suo progetto. Dunque, prima che scada la prelazione, bisogna tenere in grande considerazione la possibilità che il ragazzo continui a vestire la maglia del Como, anche se servirà uno sforzo economico importante perché ciò avvenga.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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