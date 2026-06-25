Con il tesoretto spostato sul tavolo del "sogno" Nico Paz, di cui oggi si capirà la fattibilità visto l'incontro tra Como e Real Madrid, in casa Inter si ragiona anche su chi potrebbe prendere il posto di Palestra come acquisto per la fascia destra.

Fascia destra Inter, dall'ipotesi low cost con Dodò all'investimento per Diaby o Kayode

"Il ventaglio delle ipotesi resta aperto - secondo Tuttosport -: qualora arrivasse Paz, potrebbe farsi strada la soluzione di un esterno “low cost”, tipo Dodò che ha un solo anno di contratto con la Fiorentina ed è valutato 15 milioni (sarebbero già stati fatti i primi sondaggi). Altra soluzione interessante da quel punto di vista sarebbe uno scambio Frattesi-Cambiaso con la Juve (con conguaglio a favore dei bianconeri) senza dimenticare Norton-Cuffy, già bloccato a gennaio in caso di partenza di Dumfries. Se il sogno Paz dovesse rimanere tale, l’Inter potrebbe alzare l’asticella e puntare a fare un’offerta per Moussa Diaby (già trattato a gennaio con l’Al-Ittihad) oppure Ndoye, vecchio pallino di Ausilio o Kayode che il Brentford valuta 40 milioni".

Sei nomi in tutto dunque: Dodò, Cambiaso, Norton-Cuffy, Diaby, Ndoye e Kayode. Un ventaglio ampio di possibili scelte, con caratteristiche tecniche e investimenti molto differenti tra loro.