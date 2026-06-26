Intercettato da Gazzetta.it, nella zona mista del Philadelphia Stadium, dopo la vittoria su Curaçao con cui la nazionale ivoriana si è assicurata un posto ai sedicesimi di finale del Mondiale, Ange-Yoan Bonny ha trovato il tempo di parlare della sua Inter, in particolar modo di Cristian Chivu, fresco di rinnovo del contratto fino al 2028: "Sono contento per il mister, complimenti", la breve battuta dell'attaccante.
Che, poi, scherza parlando sempre del tecnico romeno con cui ha condiviso l'ultimo anno e mezzo di carriera, prima al Parma e poi nella Milano nerazzurra: "Che differenze ho notato nel mister? I titoli, no? I titoli", ha detto sorridendo prima di andare via.
Sezione: Copertina / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 12:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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