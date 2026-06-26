Intercettato da Gazzetta.it, nella zona mista del Philadelphia Stadium, dopo la vittoria su Curaçao con cui la nazionale ivoriana si è assicurata un posto ai sedicesimi di finale del Mondiale, Ange-Yoan Bonny ha trovato il tempo di parlare della sua Inter, in particolar modo di Cristian Chivu, fresco di rinnovo del contratto fino al 2028: "Sono contento per il mister, complimenti", la breve battuta dell'attaccante.

Che, poi, scherza parlando sempre del tecnico romeno con cui ha condiviso l'ultimo anno e mezzo di carriera, prima al Parma e poi nella Milano nerazzurra: "Che differenze ho notato nel mister? I titoli, no? I titoli", ha detto sorridendo prima di andare via.