La foto che ritrae Nico Paz con il cappellino del Como, direttamente dagli USA dov'è impegnato con la sua Nazionale e condivisa sui social dall'argentino, ha una spiegazione. E la dà Gianluca Di Marzio, secondo cui il giocatore, che tornerà di proprietà del Real Madrid, vorrebbe rimanere ancora una stagione sul lago perché è un ambiente che gli piace, perché è stregato da Cesc Fabregas e sta provando di tutto per restare al Como.

Resta il fatto che al di là della sua volontà questa situazione non dipende da lui. Il Como infatti, sia per scelta sia per rispettare le regole del Fair Play Finanziario, non sembra potersi sobbarcare un'operazione finanziaria così onerosa. E dover valutare alternative sarà una necessità per Nico Paz.