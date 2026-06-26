Guai dare per spacciato il Como, considerando la forza finanziaria degli Hartono, proprietari del club lariano. L'incontro di ieri a Madrid, che ha negato ai lombardi la possibilità di tenere Nico Paz per un'altra stagione, invitandoli a investire 60 milioni di euro per acquistare il cartellino, potrebbe non avere un finale già scritto. La voglia del giocatore di rimanere in riva al lago e quella di Cesc Fabregas di trattenerlo potrebbero sortire effetti inattesi, come un investimento significativo da parte peroprio del Como.

Dopo aver frenato su questa ipotesi nella giornata di ieri, Gianluca Di Marzio sottolinea che i lariani vogliano quanto meno provarci e in queste ore stanno riflettendo sulla possibilità di offrire quei famosi 60 milioni per comprare a titolo definitivo il cartellino dell'argentino, sfruttando la prelazione entro il 30 giugno. Sullo sfondo c'è sempre l'Inter. I nerazzurri sono pronti a inserirsi nell'operazione qualora il Como decidesse di non accettare la proposta del Real Madrid.

Sezione: Focus / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 14:01
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.