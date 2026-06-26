In Brasile cresce un clima di grande entusiasmo attorno alla Nazionale, con i gialloverdi che sta vivendo un momento di rinnovata fiducia grazie alle prestazioni dei suoi attaccanti. Tra i protagonisti c’è Matheus Cunha, sempre più centrale nel progetto tecnico e sempre più osservato anche per il suo rendimento con la maglia numero 9. A far discutere è stato anche l’intervento di Ronaldo, una delle leggende assolute del calcio mondiale. L’ex attaccante dell'Inter ha commentato sui social, in particolare su Instagram, mostrando grande attenzione verso lo stato di forma della Seleção e verso le prestazioni di Cunha.

Le dichiarazioni di Ronaldo

Il suo messaggio ha avuto un tono simbolico e ha subito attirato l’attenzione dei tifosi: “L’ultima volta che un 9 ha festeggiato così, sai cosa è successo”. Una frase breve ma ricca di significato, interpretata da molti come un richiamo alle grandi imprese del passato del Brasile e alla tradizione del numero 9 verdeoro. Ronaldo ha anche espresso fiducia nel momento positivo della Nazionale, sottolineando la crescita del gruppo e la ritrovata incisività offensiva. Non è mancata la risposta di Matheus Cunha, che ha reagito con grande emozione al messaggio del suo idolo.

L’attaccante ha ringraziato Ronaldo definendolo una fonte di ispirazione e un punto di riferimento assoluto per la sua carriera, aggiungendo anche un tono di grande rispetto e ammirazione. Questo scambio ha contribuito ad alimentare ulteriormente l’ottimismo attorno alla Seleção, creando un ponte simbolico tra passato e presente del calcio brasiliano, con Ronaldo ancora oggi figura centrale nell’immaginario dei nuovi talenti.