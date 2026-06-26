Per Luka Topalovic, a quanto pare, c'è la fila. Sono già diversi i club che hanno bussato o si sono presentati direttamente in Viale della Liberazione per chiedere informazioni sullo status del giovane centrocampista sloveno, colonna dell'Under 23 e visto anche in prima squadra. Il Pisa, la Juve Stabia, il Catanzaro, l'Avellino, il Padova: soprattutto in Serie B Topalovic fa gola, con l'Inter che potrebbe impiegarlo come fece a suo tempo per Aleksandar Stankovic, ovverosia cedendolo ma impostando una recompra che permetta ai nerazzurri di non perdere del tutto il controllo del ragazzo.

Prima Chivu vuole parlarci su

Il futuro immediato, però, dice ancora Inter, visto che, come ricorda la Gazzetta dello Sport, Topalovic farà parte della spedizione nerazzurra che trascorrerà dieci giorni di ritiro in Germania. La situazione ideale per Cristian Chivu per valutarlo bene e capire quale potrebbe essere eventualmente il suo destino, proprio come avverrà per il figlio d'arte che torna dall'esperienza col Club Brugge e che pare aver palesato tutta la sua volontà di indossare la maglia nerazzurra nel nome del padre Deki.